前啦啦隊女孩粿粿婚內出軌好友邱勝翊（王子），風波不斷蔓延。余祥銓、柔柔夫妻檔13日替2歲女兒小元寶舉辦生日派對，談及婚後都與異性保持邊界感跟距離，余祥銓直言，自己無法接受老婆與異性出國，也爆料柔柔都會在半夜偷看他手機，讓柔柔急得替自己反駁：「你真的天地良心，不要再說謊了！」

余祥銓老婆偷看手機！男生群組謎片看光光

柔柔說，處女座的余祥銓有感情潔癖，「他會表面笑笑的說可以，但心裡覺得不行。而且我跟他在一起之後再也沒有男生朋友了，我身邊異性都是他的朋友，而且我們現在都是夫妻一起行動」。

余天、李亞萍缺席孫女慶生！余祥銓父女「互動超暖」

楊昇達（右）、若綺分享夫妻相處。（池宗玲攝）

余祥銓也說，他從未看過柔柔的手機，反倒是柔柔常趁他熟睡時偷看他的群組訊息，「我每次起來都已讀了，男生群組的內容、A片都看完了，我很多片還沒看，結果她都看光了」。

柔柔反駁他的說法，否認婚後有再看過手機，並且爆料余祥銓不愛回訊息，就連女生的訊息也都不回，「像是薔薔問他工作的事情，他都沒回，他手機基本上都沒有在用，男生朋友也沒回，現在都直接來找我」。

楊昇達與懷孕六個月的老婆若綺一同出席，楊昇達被問到老婆能否與異性到美國旅遊兩週，他開玩笑說：「基本上，兩個禮拜的旅行超過我們家的預算！東南亞三天兩夜行程還可以撐一下」。他接著表示，如果若綺要跟異性玩遊樂設施，也要先經過他的試玩，「像是摩天輪，大家一起搭到最高點，才能激勵感情最低點」，相當幽默。

兩人表示，從交往、結婚到現在都未看過對方手機，楊昇達認為，「如果疑神疑鬼、要看對方手機，那就代表感情出現問題了，不然兩個人之間可以做的有趣事情這麼多」。