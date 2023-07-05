80歲闕思嘉在潭子常春藤國際學校任教，餘生將奉獻給台灣教育。（陳淑娥攝）

80歲闕思嘉在潭子常春藤國際學校任教，餘生將奉獻給台灣教育。（陳淑娥攝）

美國外師闕思嘉20年前遠渡重洋來台，因喜歡台灣人情味留台至今，他引進美式教育，希望教導孩子成為領袖後，未來能貢獻給台灣。此外，闕思嘉因出身貧寒家庭，深知貧生求學不易，每月捐出部分薪資助弱勢，希望幫助更多人圓夢。

今年高齡80歲的闕思嘉(Dr. John Cheska)目前在台中潭子常春藤國際學校任教，來台前曾在中東、日本、埃及等國教書，20年前因緣際會到台灣，引進美式教育，課堂上師生在圓桌開放討論，鼓勵學生發表意見，讓課程不是單向教學，而是多元創造及啟發。

闕思嘉投身教育40餘年，雖已滿頭白髮，但從來不倚老賣老，與學生就像朋友般，一起生活、一起求知求新求變，他每天在校園內穿梭巡視，決定「活到老教到老」。闕思嘉說，自己很喜歡台灣，愛上這個純樸又充滿人情味的地方，餘生要貢獻給台灣教育，希望培養出更多社會領導菁英。

闕思嘉鼓勵學生多元學習、參與社團，常春藤國際學校有約40個學生社團，還出過擊劍國家代表隊，也曾在競技疊杯世界錦標賽摘金，每每學生在各項技藝競賽中表現優異，他都笑得合不攏嘴。

闕思嘉出身貧寒，父親沒錢讓他讀大學，他靠著拿獎學金一路完成學業，所以，他也更憐惜在求學路上貧困學生。闕思嘉認為，每個人都貢獻部分薪資回饋社會；因此，他每月捐出部分薪資，挹注教育、社團等，希望幫助弱勢學生在求學路上不孤寂。

應屆吳姓畢業生指出，2年前返國求學，今年錄取美國德州的大學，她表示，闕思嘉在課堂上除教學外，也分享生活、社會許多事物，他以身教代替言教，讓她獲益良多。