為鼓勵本國銀行加強辦理新南向政策目標-國家授信承作，金融監督管理委員會（金管會）辦理銀行績效評選，台中銀行被評選為第6期（2022年度）績效優等銀行，11日在本國銀行總經理業務聯繫會議上，獲得主管機關頒獎表揚。

全體本國銀行2022年底對新南向18國授信總餘額為新台幣1兆5,016億元，較前一年度增加2,657億元，年增21％；同期，台中銀行增加32.1億元，成長率達32％。

台中銀行表示，該行自第3期以來，連年獲得該獎項殊榮，海外據點功不可沒。近幾年在配合政府「新南向政策」下，除自2018年在馬來西亞成立納閩分行，及吉隆坡行銷服務處後，為加強服務當地台商及滿足融資需求，繼續海外布局腳步，2020年及2021年分別於西馬檳城及東馬亞庇成立行銷服務處，均為當地首家台資銀行據點。

此外，該行在海外拓點收穫成果，繼去年11月順利取得越南國家銀行核准設立胡志明市代表人辦事處，已順利完成籌設，6月19日正式對外開業，奠定在中南半島設立據點的重要里程。

台中銀行加計馬來西亞納閩分行及吉隆坡、檳城、亞庇等行銷服務處，該行在東協地區設有5處據點，將有助於掌握當地金融資訊及潛在商機，為台商前進東南亞提供完善的金融服務平臺。

台中銀行強調，今年適逢該行成立70週年，一路走來始終與企業間具有緊密的服務夥伴關係。由於面對美中貿易爭端，及各國保護主義下，供應鏈區域短鏈化，促使國內企業調整海外投資布局，該行未來仍將持續伴隨台商海外發展腳步，以新南向政策及亞洲主要國家積極發展海外據點，為邁向百年企業及升級國際商業銀行，打造營運新的里程碑。