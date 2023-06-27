屏東縣政府環保局憑藉環保、永續、廉能三箭齊發，拚出2022年全國環保績效考核全國最多特優獎項，與台南市及高雄市並列第一，且屏東縣連續4年總考核「特優」，對於日以繼夜值勤的基層員工而言，宛如注入一劑強心針。

屏縣環保局長顏幸苑表示，在環境汙染管制面向，藉由夜鷹早鳥結合科技執法下，屏南工業區陳情案僅剩15件、較2021年大幅減少97％；畜牧業異味陳情案也較2021年大幅減少21％，創下空氣汙染物濃度及空品不良率降至歷年最低。

為改善河川水質，環保局運用科技執法、蹲點接力稽查，讓偷排無所遁形，有效降低民眾陳情數51％；積極推動畜牧廢水資源化措施，資源化通過家數及施灌量均位居全國之冠，且水質保護考核連續二年取得特優佳績。

為了達成2050淨零目標，縣府各局處有效整合行政資源，如推廣民眾汰換燃油機車，縣內電動機車總設籍數達非六都第二；增設Youbike公共自行車系統及推動電動公車及智慧運輸資訊平台，提升再生能源設置量供應民生用電，更首創「海廢帶回 漁獲自肥」及農業廢棄物一條龍處理鏈等策略，降低碳排放量。

屏東縣長周春米表示，伴隨日新月異的科技進步，以及民眾環保意識抬頭，環保業務量蓬勃發展，環保局在有限的資源與人力下，不斷自我挑戰、跟時間賽跑，環保局上、下一條心，拚出全國第一的好成績。