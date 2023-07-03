新竹老爺「森呼吸」專案，8月底前預訂雙人雅致客房，平日住房再享房型升等禮遇。(新竹老爺酒店提供)

新竹老爺「森呼吸」專案隨房加贈「綠藤生機」身體香氛保養小禮，讓旅人體驗自然純淨的香氣。(新竹老爺酒店提供)

迎接疫後國門開放第一個暑假，搶攻國旅商機，新竹老爺攜手台灣純淨保養品牌「綠藤生機」，推出「森呼吸」住房專案，飯店住宿結合戶外森林遊程、自然香氛及療癒植栽等好禮，鼓勵國人來一趟「森」度旅行。即日起至8月31日，預訂雙人雅致客房3999元起，官網訂房再享高鐵車票8折加購優惠。

新竹老爺「森呼吸」專案，平日住房可享房型升等禮遇，業者藉由不同層面的小巧思，為旅人帶來與眾不同的「森」度旅行。從入住酒店的第一刻起，此專案的旅人就會收到專屬的「培」睡療癒小植栽，以自然系的綠色點綴客房空間，讓人心情安定；小植栽不僅會在住宿期間陪伴旅客，退房後還可帶回家繼續栽培，成為日常生活的一部分。專案還會加贈「綠藤生機」身體香氛保養小禮，讓旅人體驗自然純淨的香氣。最後更結合戶外森林遊程，贈送馬武督森林遊樂園入園券，讓旅人來一趟親近大自然之旅。

新竹老爺榮獲環保標章旅館，以實際行動持續落實永續旅遊意義。今年暑假與亞洲唯一連續五度蟬聯「對世界最好」大獎的B型企業「綠藤生機」，攜手為旅人打造夏日限定之旅。「綠藤生機」堅持實踐「深入減法的純淨保養」理念，透過肌膚保養將環境友善的知識傳遞給大眾。限定專案讓綠客在旅遊的同時，也能感受到企業對於環境保護的重視。

在「森呼吸」專案中，「綠藤」為旅客獻上全新純淨香氛品牌「auscentic奧森青」，其承襲品牌深入減法的純淨理念，以100％天然來源配方打造微香型態的嶄新香氛，讓民眾隨時隨地感受到自然香氣。此外，暑假期間訂官網任一住房專案，周日早上還可免費參加「樂趣植栽爺」手作活動。