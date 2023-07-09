台南市一名房地產女老闆透過臉書結識暱稱「sho」的陌生男子，投資虛擬貨幣慘遭詐遍破億元。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台灣今年詐騙案件以投資型態最盛行，其中金額高的虛擬貨幣詐騙案占大半數，台南市1名房地產女老闆遭「假交友，真詐騙」，5個月來投資價值上億元的乙太幣，近日發覺無法兌現才醒悟報警，成為台南市近年來單人最大筆的詐騙案，因金流都在海外，警方坦承查緝遇瓶頸需時間分析。

台南市1名50多歲婦人中年事業有成，在南部開設房地產公司當起女老闆，今年2月突有暱稱「sho」的陌生男子從臉書私訊與其對話閒聊，兩人閒聊一陣互加好友。

女老闆多次在聊天時，以稅務專業問題詢問對方，男子竟都能回答，因此取得信任，隨即掉入投資陷阱。

男子以投資挖礦虛擬貨幣「乙太幣」可獲巨額利潤，引誘婦人上鉤，女老闆竟在從未見面之下，相信對方所言，從2月至6月底，共投入100多筆資金購買虛擬貨幣，金額總值相當上億台幣，直到最近想要兌現，對方卻藉故拖延，並稱需要數百萬的手續費，女老闆才驚覺是一場騙局，到派出所報警。

女老闆拿出5個月來多筆匯款資料，證明自己投入天價金額，報案時情緒沒有太大波動，警方查看金流從台幣轉成虛擬貨幣，再透過電子錢包匯入海外帳戶，卻是不知名的交易所，分析追查上有相當瓶頸，需花時間分析。

房地產女老闆遭詐破億元成為台南市近年罕見的單人最高詐騙金額，市區警方已與台南市刑大科偵隊、刑事局南部打擊犯罪中心合作，正分析幣流追查對象。