黃天牧在會中提到詐騙議題，表示防詐是吃力不討好的工作，例如為控管人頭戶而降低開戶或帳戶使用便利性，可能衍生客訴。銀行協助客戶防詐符合「公平待客」的意涵，各銀行為防詐產生的客訴，在公平待客評核時，將不列入客訴件數計算，金檢時也會區隔處理，且對防詐績效好的銀行，在公平待客評核時加分。希望銀行對疑似詐騙能無所顧慮，從金流端勇於阻詐及打詐。

金管會擬於明年公平待客標準中納入防詐績效，銀行局副局長林志吉說明，今年首季銀行已交去年評核資料，防詐績效量化指標預計要等到明年納入公平待客評核標準、後年公布，但今年下半年若銀行有相關防詐績效，在明年首季報上資料後仍會納入加分參考。

另黃天牧也呼籲各銀行董事會，投入適當資源支持防詐工作，防詐不是業務，無法為銀行創造收益，但銀行應重視與客戶的長期信賴關係，希望各銀行配置適當人力、物力資源，包含一風控端強化制度與作業程序，二資訊端精進軟硬體設備，運用新興科技辨識與防堵詐騙及人頭戶；三執行端提供獎勵誘因機制，提高第一線人員阻詐動力；四思維端持續進行員工教育訓練及客戶宣導。

此外，黃天牧也提醒各銀行，新興產業崛起、短期鉅幅升息、洗錢資恐、資安攻擊等，使固有的信用、市場、 作業、流動性與集中度風險產生量變或質變，網路及社群媒體傳播管道擴大信譽風險對銀行的影響。銀行業面對多重風險因子，風險不再侷限於舊有認知，彼此交互作用下衝擊更迅速、強烈，金管會及金融機構須時刻臨深履薄，由上而下做好隨時因應各種突發狀況的準備。