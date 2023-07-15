美國聖路易聯邦準備銀行今天宣布，總裁布勒德將離職，意味也不再擔任美國貨幣決策官員。他是美國聯邦準備理事會（Fed）開始積極升息行動以來，立場最鷹派的央行官員之一。

美聯社報導，聖路易聯邦準備銀行（St. Louis Federal Reserve Bank）表示，布勒德（James Bullard）正卸下總裁暨執行長職務，將於8月轉任美國普度大學（Purdue University）丹尼爾斯商學院（Mitchell E. Daniels Jr. School of Business）首任院長。

路透社報導，聖路易聯邦準備銀行在聲明中還提到，自2008年起擔任總裁的布勒德將扮演顧問角色直到8月14日，但不會在聯準會的聯邦公開市場委員會（FOMC）本月25日至26日會議中參與政策審議或利率政策制定。

在聯準會努力將美國火熱通膨率從40年高點拉低的過程中，布勒德一直是對於調高利率採取積極立場的央行決策官員之一。

聯準會從去年3月開啟貨幣緊縮循環後，已將基準利率調升至16年來高點約5.1%，直到今年6月的決策會議才暫時停手。

美國政府昨天公布，6月消費者物價指數（CPI）僅較去年同期上漲3%，創下2021年初以來最低增幅，但仍高於聯準會的目標通膨率2%。

聖路易聯邦準備銀行副總裁暨營運長歐尼爾帕埃塞（Kathleen O’Neill Paese）已暫代布勒德職位，直到董事會找到正式接任者。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1120714