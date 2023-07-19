摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰(TaiHui)表示，消費是美國經濟增長的主要動力，但目前顯示，民眾的實質消費支出成長率明顯落後實質薪資成長，預期下周FED將再升息1碼。不只美國民眾並未積極消費，中國民眾在消費上也出現類的情況。今年初期解封之後，民眾的消費信心有增長，但強度明顯不足，民營企業與國營企業的固定資產投資也呈現下滑狀態，這也使得就業市場出停滯，導致年輕人失業率不斷攀升。中國經濟下半年復甦是屬「溫和」型，不同於今年首季爆炸型的成長。。

由此可見，美中兩國的經復甦都出現了後繼乏力的狀態，在此情況下，金融市場自然就出現分歧，以科技股為主的成長型股票，在今年上半年的漲幅就明顯領先價值股。

展望H2，許長泰認為，優質股債收益可望成為下半年主流。雖然今年以來，科技股的漲幅明顯領先，但金融市場不會一成不變。由於聯準會再度升息已在市場的預期之內，因此即便市場雜音增加，但不至於扭轉整體金融市場氛圍，有機會讓以高股息為主的值型股票逐漸跟上；再者，升息腳步逐漸進入尾聲，所以在投資策略上，優質的固定收益資產也將有機會吸引資金駐留。