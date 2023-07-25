中共中央政治局24日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。據第一財經報導，此次會議強調「要活躍資本市場，提振投資者信心」的表述極為罕見。中信證券首席經濟學家明明認為，從宏觀政策、地產政策到資本市場等領域，7月政治局會議釋放諸多積極訊號，並看好「資本市場基礎制度未來有望進一步完善，提高資本市場吸引力，引導直接融資比例回升。」

對比之前，4月28日中共中央政治局會議通稿未提及資本市場，甚至在2022年12月7日、7月28日會議也都未提及，最近一次提到是2022年4月29日，當時要求「要及時回應市場關切，穩步推進股票發行註冊制改革，積極引入長期投資者，保持資本市場平穩運行」。

面對近期大陸A股市場行情較為低迷，日成交明顯萎縮。24日滬深兩市成交合計6610億元（人民幣，下同）、不足7000億元。從估值水準來看，目前滬市平均本益比為12.59倍、主板11.51倍、科創板37.67倍；深市平均本益比23.49倍、主板19.72倍、創業板35.57倍。均處於歷史低位。

目前A股估值處於低位，淡馬錫中國區主席吳亦兵日前也表示，目前大陸資本市場擁有明顯的投資價值，當前關鍵是引入更多長期資本，期待市場改革開放持續深化，為更多長期資本入市創造條件。

事實上大陸近期資本市場改革已陸續落地。6月大陸證監會主委易會滿表示，將圍繞支持高水準科技自立自強、服務現代化產業體系建設、投資端改革、加強資本市場監管等重點領域研究制定一攬子政策措施，增強系統集成效應。