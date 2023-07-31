大陸國家發改委近日發布《關於恢復和擴大消費的措施》，強調堅持穩中求進工作總基調，充分挖掘超大規模市場優勢，暢通經濟循環，釋放消費潛力。文件同時表示，要堅持有效市場和有為政府更好結合，更好發揮政府作用，加快建設全國統一大市場。

據中國政府網消息，文件於總體要求指出，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，把恢復和擴大消費擺在優先位置。

文件續指，要優化就業、收入分配和消費全鏈條良性循環促進機制，增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景，充分挖掘超大規模市場優勢，暢通經濟循環，釋放消費潛力。

文件表示，堅持有效市場和有為政府更好結合。順應市場規律和消費趨勢，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，加快建設全國統一大市場，提升服務品質，激發市場活力，釋放潛在需求，著力營造推動消費升級的良好生態。

文件指，堅持優化供給和擴大需求更好結合。把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，增強供給結構對需求變化的適應性和靈活性，拓展消費新空間，打造消費新場景，豐富消費體驗，以高品質供給引領和創造市場新需求。

對此，文件提出20項措施，首先要穩定大宗消費，包括優化汽車購買使用管理，各地區不得新增汽車限購措施；擴大新能源汽車消費；支持剛性和改善性住房需求；提升家裝家居和電子產品消費。

其次是擴大服務消費。包括擴大餐飲服務消費；豐富文旅消費，全面落實帶薪休假制度；促進文娛體育會展消費，增加戲劇節、音樂節、藝術節、動漫節、演唱會等大型活動供給；提升健康服務消費。

而在拓展新型消費方面，則要壯大數位消費，推進數位消費基礎設施建設，豐富5G網路等應用場景；推廣綠色消費，健全綠色低碳產品生產和推廣機制，促進居民耐用消費品綠色更新和品質升級等。