台灣美食展即日起至8月7日在台北世貿一館展出，集結全台各地冠軍美食、米其林、必比登、500碗推薦名單，還有大師廚藝秀、異國美食、超值餐券等，邀請民眾品味台灣美食的魅力，也建議外籍旅客到各地尋找美食，將文化價值加上美食價值，成為道地的台灣味。

主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，台灣美食展不只是一個市集或銷售展，這個展是從食材、食器、食藝到食育、缺一不可的美食品牌與平台。協會致力於擦亮並推廣台灣美食的招牌，將持續努力讓台灣美食發光發熱，成為吸引國際旅客不可或缺的元素。

行政院長陳建仁指出，台灣有很棒的地理風情，也有豐富的人文歷史，但真正融合大家在一起的是美食文化，文化價值加上美食價值就是台灣味。他強調，美食是台灣吸引國際旅客最生動的名片，透過美食不僅能展現台灣的文化價值，也能傳達台灣人款待客人的真誠與美好。

總統府秘書長林佳龍說，美食是國內外旅客體驗台灣味最簡單的方式。台灣是科技島也可以是觀光島，台灣出色防疫表現、半導體產業，讓世界看見台灣，科技可以創新，但只有觀光旅遊的體驗可以讓大家愛上台灣，疫後觀光的新商機，需要中央、地方一同攜手串連食、宿、遊、購、行，提升服務品質與價值，讓世界旅客愛上台灣。

交通部長王國材表示，今年觀光局規劃「台灣好風WAY」主題館透過美食結合遊程，選出全台各區最受歡迎的20道風味菜，並邀請專業廚師在現場示範烹調及提供試吃，大家可到各主題展區欣賞精湛廚藝、品嚐來自全台各地的美食佳餚。更希望國內外旅客透過美食結合遊程，實地去台灣各地旅遊，有更多的美食在當地等著大家。