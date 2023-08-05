鴻海表示，7月四大產品線營收均較6月成長。其中，受惠客戶拉貨需求增加，雲端網路及消費智慧產品均繳出雙位數月成長，元件及其他產品亦受惠零組件出貨增加而顯著成長。電腦終端產品雖因PC市場需求趨緩，但受惠返校需求增加亦略微提升。

不過，若與去年同期相比，鴻海7月四大產品線中，僅消費智慧產品受惠客戶拉貨動能增溫，繳出雙位數年成長。在非主要業務需求下滑、PC市場需求趨緩等因素影響下，元件及其他、電腦終端產品均略微衰退，雲端網路產品衰退幅度較大。

觀察鴻海前7月四大產品線概況，亦以消費智慧產品略有成長最強，電腦終端、雲端網路、元件及其他產品均略見衰退。

展望後市，鴻海表示，目前時序已進入下半年旺季，預期營運將逐漸加溫，第三季將優於第二季，季增幅度將略高於前2年平均的9.85％水準。鴻海將於14日召開法說，公布第二季營運概況及最新展望。