下周三（8／16）就是鬼門開的日子，因為習俗和民間信仰的關係，民眾大多抱持寧可信其有的心態，除了避開禁忌事項，命理專家小孟老師特別點名5星座，在農曆7月的撞鬼指數最高，並分享解厄撇步，以求平安度過。

▍第5名：雙魚座

雙魚座的第六感非常強，感應能力超越一般人，加上個性愛湊熱鬧、趴趴走，要特別注農曆7月容易招好兄弟上門，發生靈異事件的機率極高。再者，雙魚座個性敏感，只要有一點風吹草動就會開始緊張，容易自己嚇自己，建議鬼月時少做冒險的事情，如果有任何不舒服的地方，回家後可使用粗鹽洗淨身體，達到淨化效果，同時還能放鬆身心。

▍第4名：摩羯座

摩羯座天生靈性強，容易接收到好兄弟的頻率，因此在農曆7月與好兄弟「連線」的機會很高，建議半夜不要亂跑，出入公共場所時，最好挑選人氣旺盛的地方，嚴禁前往人煙稀少之地；另外，平時可多運動調整作息，早睡早起養足精神，磁場自然會變好，能大幅降低卡到陰的機率。

▍第3名：射手座

射手座愛好自由與冒險，很喜歡外出旅行或出國遊玩，不過因為神經大條，不太在乎鬼神禁忌，更不懂得保護自己，等到覺得不對勁時都已經為時已晚了，建議出門在外可準備艾草淨化磁場，若要出國，務必事先了解當地民俗風情，並且謹慎挑選評價好的飯店，千萬不要因為貪小便宜選擇不知名民宿，才能躲過好兄弟上門。

▍第2名：水瓶座

水瓶座天生是好奇寶寶，常常會做出一些脫序行為，因而被稱為「怪咖」，也因為愛玩的個性，容易在不經意間得罪鬼神，被好兄弟惡整的機會很高，提醒在鬼月期間抱持一顆虔誠敬畏的心，收斂愛玩的個性，才能避免好兄弟騷擾。

▍第1名：天蠍座

天蠍座的感應力很強，個性方面也容易神經兮兮，只要有任何風吹草動就會變得疑神疑鬼，加上本身的磁場容易與好兄弟連結，因此在農曆7月撞鬼、卡到陰的機率最高。如果不想被髒東西跟著，切記深夜別在外遊蕩，也不要出入有危險的場所，尤其應避免前往溪邊或山林，平時有空可以去廟裡走走、求平安。