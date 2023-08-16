周華健第三年代言保健飲品，今出席記者會。（益富益力壯提供）

「國民歌王」周華健今(16日)出席保健食品記者會，今適逢農曆七月鬼門開，被問到遇鬼經驗，他說：「當然有！」欲言又止說：「不說了不說了！」回頭又忍不住分享17歲考大學之前壓力大，住在香港的他每天被鬼壓，「我有次突然醒來，全身都不能動，被子還開始被往下拉，眼睛都不敢睜開，好希望是女鬼！」逗笑現場，周華健接著說：「最後我才發現，原來是我腳抽筋，自己捲到被子才把被子往下拉。」原來是虛驚一場。

62歲的周華健不僅歌唱功力寶刀未老，體力跟笑聲也過人一等，他說：「大家知道我的笑聲超大，這一年多來，無論工作有多累，我發現自己笑聲居然比從前還要大聲，後面不說你們就懂了！」對他來說，體力夠，聲音氣力就足。

他表示，「年齡到了這個階段就是要運動，飲食跟睡眠也是一個關鍵；補充營養品當然更好。而運動一定要流汗，就算是散步與跑步也要讓自己定期流汗。」他也提到之前跟妻子去了一趟日本， 因為臨時起意只能坐車到富士山看日出，希望明年夏天能挑戰「全副武裝」全裝備登富士山。