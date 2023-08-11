柏文2023年7月自結合併營收3.74億元，月增4.69％、年增達27.66％，改寫歷史新高。其中，健身及娛樂服務2.17億元，月增3.47％、年增達36.92％，教練課程的運動保健服務1.44億元，月增5.86％、年增達21.6％，入會費0.09億元，月增16.41％、但年減30.23％。

累計柏文前7月自結合併營收23.89億元，年增17.49％、續創同期新高。其中，健身及娛樂服務13.85億元、年增19.68％，教練課程的運動保健服務9.17億元、年增18.15％，僅一一次性收取的入會費0.68億元、年減20.09％。

柏文指出，台灣疫後健身產業商機復甦，「健身工廠」會員人數已連13月成長，帶動「同店營收」恢復成長，加上近2年陸續開幕的新據點所帶動的「新店動能」挹注效益亦逐漸顯現，雙引擎同步帶動7月營收改寫新高。

截至7月底，「健身工廠」全台共有69處據點。柏文指出，7月「健身及娛樂服務」及教練課程的「運動保健服務」2大營收來源均繳出「雙升」表現，隨著營收維持成長趨勢，規模經濟效益恢復可望帶動獲利能力顯著回升。

展望後市，「健身工廠」宜蘭縣羅東廠預計9月開幕，第四季尚有台中市2處新據點將開幕營運。同時，柏文加大商品開發力道，包括每月推陳出新的團購商品、健身聯名服飾等，預期可望帶動今年營收逐季成長創高，並帶動獲利表現顯著回升。