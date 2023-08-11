新加坡4到6月內的GDP，經季節性調整後只有季增0.1%，低於政府預估值0.3%，第1季則是萎縮0.4%。若以年增率來看，第2季為0.5%，比第1季0.4%稍多，但低於預估值0.7%。

新加坡政府表示，工業產出與出口已連9個月下滑，景氣長期低迷的風險增加，但今年應該不會出現，連續兩季萎縮的技術性衰退現象。其中，製造業持續疲弱，金融以及保險業也好不到哪裡。

不過，受惠於疫後反彈，消費相關與旅遊業會相對比較好。因此，星國政府將今年GDP預估值從之前0.5%至2.5%，調降為0.5%至1.5%。

2022年經濟成長則是3.6%。

新加坡官員認為，製造業趨緩的時間要比當初設想的要久一點，不過，2023下半年可望出現溫和復甦，主要歸功於愈來愈多外國觀光客來新加坡遊玩，還有消費者的韌性夠。

至於新加坡今年前6個月的物價還是漲的蠻兇的，6月稍微有降下來，當地政府也預測，下半年核心物價有機會再降。分析師推估，新加坡央行在10月既定會議中，應該不會改變現行貨幣政策。

英國巴克萊銀行認為，星國物價仍處於高檔，且明年還要再上調消費稅（GST），故不太會改而實施寬鬆政策。事實上，新加坡從2021年10月以來，已連續5次緊縮貨幣，4月時卻暫時維持不變，還是擔憂經濟成長受到影響。