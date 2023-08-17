全台19個縣市的不動產公會齊聚，要求推行「青年安心貸款2.0版」，提高貸款額度至1200萬、利息降至1％。（林欣儀攝）

針對政府近幾年推出的一連串打房政策，在在衝擊房市，建商叫苦連天，台中市不動產開發公會17日邀集全台19個縣市公會共同發聲，抨擊政府錯誤的打房政策是房價高漲的元凶，要求中央應將5年來超徵的1.1兆稅金真正用之於民，推行「青年安心貸款2.0版」，提高貸款額度至1200萬、利息降至1％。

央行日前祭出「第二戶限貸令」及《平均地權條例》子法修法等政策匆促上路，引發建築業強烈不滿，大台中不動產公會今年6月在會員大會中提案，決議聘請律師提告中央違法，經邀請10名律師、專家與全台各公會多次討論，公會理事長王至亮表示，決定先提出長達18頁的陳情書。

王至亮強調，該陳情書將於18日送交中央，當中陳述央行頒布的法規命令未盡周延，且針對公司法人購置住宅貸款限制不能有寬限期、以自然人持有房貸戶數作為貸款限制等規範不合理，要求央行依照憲法及行政法原則全面修正對不動產抵押貸款的規定，若中央未來仍未有明確回應，將會再有下一波動作。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄則說，政府一連串打房，導致上半年房屋移轉棟數減少17.5％，這情況非常不樂觀，建築業如果再不發聲，將走到最後一步，屆時可能7成業者必須被迫退出市場；從奢侈稅到房地合一等，這幾年房價持續飆漲，很大原因是打房政策造成，政府這5年來在建築業超收的稅金就高達1.1兆。

桃園市不動產開發公會理事長劉守禮說，房價上漲是政府錯誤政策造成，政府用高房價打壓建商、開發商，這個方向是不對的，抓住建商猛打，就像不帶槍的流氓。

台南市不動產開發公會理事長郭建志指出，居住正義是政府應該做的，但每次談到居住正義，政府就拿建商開刀，應該將超收的稅金用來補助居住正義，真正將這筆錢用之於民，要求將「青年安心貸款精進版」進化至2.0版，將原訂的1.775％利息降到1％，貸款額度則從1000萬調高至1200萬，貸款成數也應提高到9成，真正照顧首購族。