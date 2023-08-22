海科館先前舉辦的團體參訪活動，推動環境教育與資源永續。（國立海洋科技博物館提供／徐佑昇基隆傳真）

減碳已蔚為全球趨勢，環境部與國立海洋科技博物館為推廣綠色旅遊，並鼓勵青年朋友共同參與，攜手推動「青年綠色旅遊專案」，鼓勵青年參與綠色旅遊行程或造訪綠色景點、環保餐廳、環保旅店及政府重大公共建設等，實踐環保減碳旅遊行程。自8月24日起展開申請，符合資格者每人核發旅遊費用1000元為限，歡迎學校團體或旅行社提出申請。

海科館指出，在現今全球氣候變遷和環保議題備受重視的情況下，「綠色旅遊」被視為一種友善環境的旅遊方式。也就是在旅行過程中，對環境和當地社區造成最小的負面影響，同時支持環境保護並參與在地活動，促進地方產業創生。透過青年參與綠色旅遊專案的辦理，選擇友善環境的旅遊地點便是綠色旅遊的第一步，再慢慢實現旅遊和環境的平衡，並在深度旅遊的同時，一起守護在地環境與地方文化。

海科館表示，該館長期推動環境教育與資源永續，本次與環境部共同展開推動的青年綠色旅遊計畫，為結合全國在地自然生態景觀，從食、衣、住、行、育樂、購等面向，以青年參與綠色旅遊專案串聯有重大公共建設工程、餐飲業及旅宿業，以促進相關業者成為綠色產業鏈的一環，讓民眾選擇對環境友善的方式從事旅遊與休閒，降低對環境負荷、維護自然景觀生態，從而體驗更深度的旅遊，達到淨零綠生活的目的。

海科館說，本項青年綠色旅遊專案總經費850萬元，而申請對象為24歲以下（即1999年1月1日以後出生）之國民，透過學校、團體或旅行社進行至少15人以上的團體旅遊，以1日行程及每人核發旅遊費用新臺幣1000元為限。而行程規畫需至少選擇一間環保餐廳用餐，以及至少一處綠色景點（含環境教育設施場所或生態遊憩場所）或前瞻基礎建設之軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設等政府重大公共建設等，並加入綠色集點會員。

海科館提醒，本專案自8月24日起開始申請額滿為止，可檢具申請書向國立海洋科技博物館各窗口提出申請，至於青年參與綠色旅遊專案相關細節，可上國立海洋科技博物館官網查詢（https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/newsdetail/556/7701）。