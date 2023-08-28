依照中央氣象局預報資料顯示，受到蘇拉颱風影響，台灣本島最快將於今日發布海上颱風警報。而隨著颱風逐漸從東南方的海域靠近臺灣，環境部研判台中市等中部地區因位於背風側，加上下沉氣流影響，整體擴散條件不佳，恐怕會導致臭氧累積，使空氣品質可能惡化。環境部今天提前通知應變，盼減少擴散不良期間本土污染源的排放。

依空氣品質監測網指出，明天（29日）至後天（30）日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，31日至9月3日受到颱風外圍環流影響，降雨機率上升，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好。

環境部說明，蘇拉颱風是從西太平洋海域逐漸朝西向台灣前進，在接近過程中大環境風場會呈現東風狀態，導致台灣西半部地區成為背風區，加上下沉氣流影響，整體擴散條件變差，臭氧累積可能造成短時間空氣品質變差的狀況。

環境部大氣司簡任技正呂澄洋表示，相較於秋冬的空汙季，類似這種情況往往會出現在颱風來臨前1至2天，且指標汙染物將是「臭氧8小時」，今天已提前通知地方政府及相關單位，一旦預報等級達標就會啟動應變措施。

環境部表示，雖然颱風帶來風雨期間一般空氣品質都不會太差，但在風雨來臨前可能會有短時間、局部地區空氣品質變差的狀態，因此提醒民眾可多利用環境部空氣品質監測網或下載「環境即時通」手機APP，隨時掌握所在地區的空品狀況，適時採取防護措施。