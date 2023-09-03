海葵颱風來襲，鐵公路行駛狀況一次看！其中台鐵西部列車中午過後大部分停駛；公路有9處路段視風雨情形，不排除預警性封閉。

台鐵表示，根據中央氣象局第11號颱風第13報預測，今（3）日晚間6點之前西部幹線（基隆=潮州=枋寮間），逆行列車的對號列車部分，自123次（台北站11時58分）後全部停駛，除165次行駛至潮州、271次行駛至彰化；區間（快）車正常行駛，視風雨狀況調整。

西部幹線順行列車部分，對號列車自122次（高雄站12時05分）後全部停駛，除282次行駛至七堵、126次行駛；區間（快）車正常行駛，視風雨狀況調整。

東部幹線順行列車部分，停駛的有：台北往花蓮對號列車、台北往台東對號列車、台北往花蓮區間（快）車、北迴線（蘇澳新=花蓮）區間（快）車。至於宜蘭線（八堵=蘇澳新）正常行駛，視風雨狀況調整。

東部幹線逆行列車部分，停駛的有：台東往花蓮、台北對號列車及台東=花蓮區間（快）車、花蓮往台北對號列車、花蓮往台北區間（快）車、北迴線（花蓮=蘇澳新=頭城）區間（快）車。至於宜蘭線（蘇澳新=八堵）正常行駛，視風雨狀況調整。

環島列車1次、2次潮州=台東=台北停駛。南迴線各級列車全區間停駛。平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛，視風雨狀況調整。

列車最新運行資訊可查詢台鐵官網（https：／／www.railway.gov.tw／tra-tip-web／tip）或台鐵24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）；也可詢問各就近車站。自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。

公路部分，已預警性封閉2處路段：台7線47.4K~85.5K（巴陵~百韜橋），已於昨日下午2點預警性封閉，後續視風雨狀況開放通行；台20線149K~198K（向陽至初來），於今日上午8點預警性封閉，後續視風雨狀況開放通行。

道路災情1處是台7甲10.4K（留茂安路段）土石泥流，單線雙向通行。

另有9處路段視風雨情形，公路總局不排除預警性封閉，包括：台7線北橫公路85K至94k（百韜橋至牛鬥）；台7甲線中橫公路宜蘭支線0K~50K（百韜橋至勝光）；台8線中橫公路114.6K~184.5K（關原~太魯閣）；台9線蘇花路廊124.5K~165K（南澳~崇德）；台11甲線光豐公路4K~16K（光復~豐濱）；台20線南橫公路93K~98.7K（勤和~復興），預計今日11點預警性封閉；台23線東富公路6.9K~25.1K（東河~富里）；台24線27.4K~37.3K（德文路口~神山），預計今日下午2點預警性封閉；台29線11K~23K（那瑪夏~五里埔），預計今日11點預警性封閉。