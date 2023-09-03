海葵颱風登陸，周末蔬菜價格明顯波動；全聯表示，周末已增加3倍蔬果備貨量，蔬果、海鮮、肉品都推出多款優惠，接下來將配合北農啟動蔬菜平價措施，將於9月6日至10日推出多款蔬菜限定優惠，並於北農供應的195間門市販售，發揮通路力量，照顧消費者荷包，也提供充足物資。

全聯表示，這波優惠品項包含本土及進口蔬菜約8種品項，包括大陸A菜(包)29元包、進口高麗菜(粒)75元、鮮香菇(袋)55元、玉米筍(盒)28元、絲瓜(條)39元、進口馬鈴薯(盒)49元、進口洋蔥(袋)35元、履歷胡蘿蔔(袋)33元，總計約有50.2噸的貨量，提供消費者採購。

颱風過境、菜價飆升，家樂福日前與農業部農糧署合作，幫助農民推動在地農產，9月持續每週推出一個產銷履歷或有機蔬菜優惠推出，減少民眾受颱風影響， 優惠價也能買到有機或產銷履歷蔬菜。

愛買量販周末前已緊急加強備貨應戰，加強台中以北門市的生鮮商品備貨量，增加至6成，也推出餅乾、飲料、泡麵、冰品等超過200款商品買1送1，讓民眾於防颱期間省荷包購物。