財政部表示，青安貸款適用對象是「成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅者」，民眾申貸時，公股銀行均會審核其資格條件、信用狀況及收支負擔等財務能力予以核貸，以確實符合購屋自住的政策協助目的。

有媒體報導，少數業者「用租金換價差」的行銷話術，財政部回應，為避免加重購屋民眾資金負擔，財政部業督請公股銀行妥慎提醒民眾，購屋貸款資金龐大，且不動產轉讓流動性低，須謹慎決策，審慎評估本身財務能力及金融市場波動風險，在可負擔的範圍內選擇適合標的。