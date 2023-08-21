財政部表示，青安貸款適用對象是「成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅者」，民眾申貸時，公股銀行均會審核其資格條件、信用狀況及收支負擔等財務能力予以核貸，以確實符合購屋自住的政策協助目的。
有媒體報導，少數業者「用租金換價差」的行銷話術，財政部回應，為避免加重購屋民眾資金負擔，財政部業督請公股銀行妥慎提醒民眾，購屋貸款資金龐大，且不動產轉讓流動性低，須謹慎決策，審慎評估本身財務能力及金融市場波動風險，在可負擔的範圍內選擇適合標的。
財政部青年安心成家購屋優惠貸款自2023年8月1日起由政府額外提供利息補貼，並將貸款年限延長至40年，限期延長至5年，降低每月償還貸款金額及減輕貸款初期還本壓力，財政部強調，目的是為健全房市並協助無自有住宅家庭購屋自住，以積極協助減輕民眾購屋自住的資金負擔。
財政部表示，青安貸款適用對象是「成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅者」，民眾申貸時，公股銀行均會審核其資格條件、信用狀況及收支負擔等財務能力予以核貸，以確實符合購屋自住的政策協助目的。
有媒體報導，少數業者「用租金換價差」的行銷話術，財政部回應，為避免加重購屋民眾資金負擔，財政部業督請公股銀行妥慎提醒民眾，購屋貸款資金龐大，且不動產轉讓流動性低，須謹慎決策，審慎評估本身財務能力及金融市場波動風險，在可負擔的範圍內選擇適合標的。
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