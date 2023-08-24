行政院會24日通過明（113）年度總預算，其中歲入編列2.7兆創歷史新高。財政部進一步表示，歲入逐年增加，受到台灣投資環境良好、台商回流，加上對疫情的管控得宜，所以半導體及各產業的出口暢旺，上市櫃公司的盈利也都大幅增加，因此投資者的信心滿滿，股市也很熱絡，使我國稅課收入大幅成長，進而帶動歲入成長。

財政部國庫署長蕭家旗在113年度中央政府總預算案記者會簡報時指出，明年歲入編列2兆7,092億元，歲出2兆8,818億元，總預算歲入歲出差短1,726億元，債務還本1,150億元，尚須融資調度財源為2,876億元，將以舉借債務1,721億元及移用以前年度歲計賸餘1,155億元支應，其中舉借債務部分比去年少了11億元。

蕭家旗說，在明年歲入中，稅課收入達2.2兆，年增1,041億元增幅達4.7％，占比8成5屬最高；非稅課收入中，營業盈餘及事業收入年增219億元，成長8.3％。

蕭家旗說，歲入逐年增加，因受到台灣投資環境良好、台商回流，加上對疫情的管控得宜，所以半導體及各產業的出口暢旺，上市櫃公司的盈利也都大幅增加，因此投資者的信心滿滿，股市也很熱絡，因此近年我國的稅課收入有大幅成長，進而帶動歲入收入也大幅成長。因此我國歲入收入從2016年的1.9兆成長至2022年的2.71兆元，一共成長8,000億元，漲幅高達43.1％。

蕭家旗說，近年歲入歲出的差短也持續縮短，開源節流使連續六年都有出現賸餘狀況，甚至在近五年歲計賸餘都有達到1,000億元以上，其中2022年更接近5,000億元。

蕭家旗說，逐年因應稅課收入編列還本預算，實際執行結果都還比預算是來得高，像是2019年增加還本50億元，2021年則增加還本350億元，到了2021年增加還本數540億元，單2022年還本數就高達1,500億元。

蕭家旗也說，由於歲出入管控良好，近幾年所編列要舉債的預算都沒有執行，反而還進行了實際還本，自2018年至今六年共計實際還本6,337億元，這都是實質的還本。

蕭家旗說明，這幾年政府一直都有進行實質還本，且近年債務比例逐年下降，投資帶入經濟成長，GDP逐年成長情形下，經濟成長幅度遠高於舉債幅度，實際債務占GDP比率逐年下降，從2016年33％到7月底27.2％，顯示政府對於債務管控良好。