行政院今日通過明年總預算案，歲入2.7兆創歷年新高，財政部長莊翠雲指出，明年度稅課收入共計編列2兆2990億元，證交稅成長30％、營業稅成長21％，但考量今年出口、外銷訂單的情況，營所稅預估收入比去年減少9％。

明年歲入出皆創新高，歲入編列2兆7092億元，較去年度增加1296億元、增5％；歲出共編列2兆8818億元，較去年度增加1927億元，約增7.2％。

政府歲入主要來源為稅課收入，莊翠雲說明，明年度共編列2兆2990億元，較今年增加1041億元、成長4.7％，這是參考國內外政經情勢、國內經濟成長率、稅目特性及歷年實徵數後綜合考量編列。

在營利事業所得稅部分，莊翠雲指出，此有地緣效果，今年營利事業獲利情形會反映明年營所稅，參考今年出口狀況、外銷訂單及工業生產指數等關鍵因素，營所稅比今年減少編列，負成長9％；在綜所稅上，由於今年基本工資調整、政策利率調升，預計成長10.4％

針對營業稅，莊翠雲表示，此與當年度消費情形有關，將以今年消費為基礎，按中經院所發布有關消費成長率推估，營業稅部分是成長21.4％；至於證交稅，由於證券市場交易量受政治經濟、國際情勢及投資人心理影響，變數較大，但基於穩健，按最近日均量成交量，還有當沖比例，跟明年交易日數估算，可成長30％

至於貨物稅，她指出，這是按照過去實徵跟消費情形編列，變動幅度較小，明年度比今年增加99億元。