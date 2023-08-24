莊翠雲說明，明年歲入編列2兆7,092億元，較今年新增1,296億元，成長5％，其中稅課收入編列2兆2,990億元，較今年增加1,041億，成長4.7％。稅課收入參考國內外政經情勢、國內經濟成長率、稅目特性還有歷年實徵數，綜合考量編列。

在營利事業所得稅部分，莊翠雲說受到地緣效果影響，今年112年營利事業獲利情形會反映明年營所稅，因此參考今年出口狀況以及外銷訂單、工業生產指數等關鍵因素，營所稅比今年減少編列，負成長9％。

至於綜所稅，莊翠雲說也有地緣效應，包含今年基本工資調整、政策利率調升，都會增加明年綜所稅收入，預計成長10.4％

莊翠雲說，營業稅則跟當年度消費情形有關。有關消費支出情形，會以112年消費為基礎，按照中經院所發布有關消費成長率推估，營業稅部分是成長21.4％。

證交稅部分，莊翠雲說，由於證券市場交易量受到政治、經濟還有國際情勢、投資人心理影響，基於穩健，按照最近日均量成交量，還有當沖比例，跟明年交易日數估算，可成長30％

最後貨物稅部份，莊翠雲說，明年度比今年增加99億元，而貨物稅是按照過去實徵跟消費情形編列，在變動上幅度比較小。