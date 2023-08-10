統一（1216）集團季報半年報同步亮眼！受惠統一中控、統一超商等獲利挹注，上半年每股純益1.97元創近年新高，其中，Q2獲利來到1.09元創近期同期次高。

統一集團上半年合併營收2,688.02億元較去年同期增加140.67億元，成長5.5％，其中本業食品業聚焦經營及穩定增長；統一中控上半年營收達人民幣145.72億元，成長4.5％，主要由飲品帶動整體營收增長，營收達人民幣92.58億元，成長12.3％，統一中控本期淨利RMB 8.77億元，較去年同期增加RMB 2.62 億元，成長42.7％，主要係合肥統一配合政府徵收計畫處份部分土地及建物稅後利潤RMB 2.56億元挹注，致本期淨利成長。

而統一超商本期淨利53.75億元較去年同期增加7.53億元，成長16.3％，主要係台灣7-ELEVEN持續展店，以及菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（台灣星巴克）、統一生活（康是美）等獲利增長挹注，致本期淨利成長。

至於統一實業本期淨利6.60億元較去年同期減少8.35億元，衰退55.9％，主要係鐵產品之售價隨鋼鐵行情下滑並受需求疲弱銷量減少影響營收及毛利；台灣神隆則因疫後需求疲弱，本期淨利0.99億元較去年同期減少0.92億元，衰退48.2％。