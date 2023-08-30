行政院日前通過中華民國113年度中央政府總預算，各部會預算書也陸續送達立委辦公室，國民黨立法院黨團今舉行記者會，痛批蔡政府113總預算大撒幣，債留下任政府。其中國民黨團總召曾銘宗表示，證交稅編列成長34.5％，營業稅編列成長21.4％，這是虛增稅課收入。等於每日平均交易量要4800億，「金管會對明年股市那麼樂觀嗎？」另外書記長謝衣鳯也指出，勞保潛藏債務達10兆8194億，且每年以5000億的速度累積，蔡政府的撥補如杯水車薪。

曾銘宗指出，蔡政府明年度歲入歲出創新高，歲入2兆7087億，成長5％；歲出2兆8818億，成長7.2％，基本上是大撒幣。歲入的部分，首先檢視證交稅，明年編了2087億，今年是1551億，成長34.5％，也就是預估明年日交易量要高達4800億，做得到嗎？這是虛增證交稅。「金管會對明年股市那麼樂觀嗎？」

曾銘宗又說，明年營業稅編列3275億，今年是2698億，增加約577億，成長率是21.4％。營業稅要考慮經濟成長率，明年預估的經濟成長率是3.32％，怎麼將營業稅增加了21.4％。因此高度懷疑蔡政府是虛增稅課收入，減少舉債額度，請財政部長講清楚。

曾銘宗指出，蔡政府上任以來每年編廣告行銷費用高達20億，國民黨每次審查時都刪除20％，這次竟又編列超過20億，不但浪費公帑，也不尊重立法院審議的權責。主計總處若提不出合理的說明，下會期拒審主計總處預算。而廣告行銷費用，尤其農委會去年都拿來公然圖利特定的綠色媒體，明年國民黨重返執政一定強力查辦。

謝衣鳯則說，根據2023年6月勞保人數統計，投保人數已達1034萬2005人。目前勞保潛藏的債務，每年以5000億的速度來累積，勞保的債務情況嚴重惡化。但歷年政府撥補勞保基金的金額，從2020年撥補200億，直至2023年要撥補450億，後來通過的疫後特別預算裡，又分三年再各撥補100億，明年度更要撥補1200億，合計是2670億，是杯水車薪。

國民黨團副書記長陳以信則說，國防預算連年上升，從2017年3102億元到2024年高達4312億元，7年間成長超過40％。再加上特別預算、非營業特種基金，總數於明年度已超過6000億，可說是軍費大幅擴張、國防預算大幅膨脹。

國民黨立委賴士葆則指出，因應少子化的預算破1000億，但從蔡英文總統上台開始，出生人數逐年下降，去年的出生人口13萬多，台灣的死亡數20萬多，人口呈現負成長，出生的比死亡的少太多了。

賴士葆表示，今年上半年更加惡化，出生約6萬6000人，死亡約10萬7000人，自然增加是負4萬1000人，如果乘以2，今年度就可能是負8萬多人。「蔡英文錢一直用、一直增加，台灣人口卻在凋零。」