下游健身器材出貨旺季，零組件出貨成績不錯，祺驊6、7月營收維持高檔水準，長期來看健身市場需求仍將維持成長，祺驊營運仍具成長動能。

展望明(2024年)年，在子公司韻智營運持續成長，加上，無論在商用市場與家用市場終端健身器材客戶庫存水準已至歷史低檔水準，整體健身器材訂單有機會回溫，商用、家用阻力系統營收將聯袂成長。法人預期，祺驊明年營收維持成長腳步，獲利可望較今年有較大幅度的成長。