葡萄王8月表現亮眼，主要來自葡眾衝刺動能提早發酵，年成長高達18.1％；上海葡萄王8月中正式啟動通路銷售，突破大環境的限制，年成長31.8％。母公司則受惠夏季飲品旺季與中元節檔期需求大增，主力飲品均有倍數以上實銷成長。另外，搭配父親節行銷活動，拉升保健飲品類商品成長，帶動整體台灣品牌營收年成長9.1％。

展望後市，台灣葡萄王9月PIC/S胃乳線擴增產能完成正式投產，將雙倍產能帶動營收貢獻；子公司葡眾新品「紓衛菓」，採用葡萄王獨家猴頭菇菌絲體，率先嘗試以軟糖新型態包裝設計，主打有助維持消化道機能，8/21推出以來成功帶動一波搶購風潮。緊接著9月開始進入衝聘高峰，後續營收站上高點勢不可擋。

另外，上海葡萄王近期開始與客戶溝通備貨雙十一購物節的訂單。加上入秋季節將近，客戶對於滋補類的品項詢問度高，可望有機會促成新品開發。穩健代工業務及通路銷售全面啟動，雙動能加持挹注業績成長，全年營收展望樂觀。

積極拓展海外市場的葡萄王，近年與美國代理商洽談合作「葡萄王獨家猴頭菇菌絲體」，上市後銷售狀況超乎預期，客戶訂單量翻倍。

看好猴頭菇於美國市場發展性，代理商正積極爭取獨家合作機會。號稱亞太地區最具影響力營養保健食品展－Vitafoods Asia，將於9月中旬在泰國曼谷舉行。去年葡萄王生技以專利研發技術在會場大放異彩，成功吸引多家廠商詢問洽談進而成為現有客戶；今年葡萄王將擴大展位規模，火力全開推廣獨家原料及代工技術，預期有機會爭取更多潛在客戶，為下半年及2024業績注入新動能。