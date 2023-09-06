汽車零件出貨穩定攀升，逐步回到以往高水平，推升單月營收回到成長軌道，和勤精機8月合併營收1.96億元，月增12.22%，年成長10.84%，和勤精機表示，大陸汽車銷量成長、出口量也大幅成長，和勤為中國各大車廠的Tier1、Tier2零件供應商，同時受惠新能源車和燃油車銷量增加，營收規模穩步墊高。

就兩大業務營收來看，汽車零件8月營收為1.64億元，佔比83.79%，硬碟機構件(VCM Plate)營收為0.25億元，佔比12.53%。

和勤精機前8月合併營收13.97億元，年減20.59%。

和勤過去幾年開發的新品在今年陸續量產，其中重卡零件出貨步入爬坡階段，抵銷掉上半年燃油車促銷對公司的衝擊，8月起又有重卡配套零件、建築工程結構件等新訂單開始出貨，部分燃油車零件重新報價後訂單回流且躍居獨供地位，新訂單量產貢獻，預期9月之後，單月營收將可明顯躍升。

和勤表示，汽車零件多筆新訂單開始小量出貨，預期隨著新訂單增量，9月起汽車零件營收將顯著增加；硬碟(HDD)客戶持續調整庫存，硬碟機構件出貨仍然偏低，公司積極開拓硬碟之外的產業，預期年底前可接到新訂單。

和勤的新品開發策略以開發時間短、需求量大的方向為主，產業應用不侷限於汽車與電子產業。汽車零件未來將著重在新能源汽車，其中中國新能源車品牌座椅零件訂單預計年底量產；新能源車發動機定子、轉子零件已打入中國車廠供應鏈，將成為和勤明年成長的最大動力。