倉佑成立以來聚焦自動變速箱、重型卡車離合器、與產業機械等傳動系統零組件，營收比重逾7成主要來自於汽車產業中OEM、AM/OES，客戶涵蓋BorgWarner、Valeo、Magna等。
除了汽車零件外，倉佑表示，這次與主要設備客戶針對在半導體設備關鍵零件進行製程規畫，並已獲取樣品訂單的機會，也為配合設備客戶東南亞市場需求，前進馬來西亞設立新廠。
倉佑(1568)發布重訊指出，董事會決議在馬來西亞合資設立新廠，總金額不超過660萬美元（約新台幣約2億元），倉佑持股55％。未來該廠業務項目將針對半導體、醫療相關產業的關鍵零組件，預計2025年第1季起逐步量產。
倉佑成立以來聚焦自動變速箱、重型卡車離合器、與產業機械等傳動系統零組件，營收比重逾7成主要來自於汽車產業中OEM、AM/OES，客戶涵蓋BorgWarner、Valeo、Magna等。
除了汽車零件外，倉佑表示，這次與主要設備客戶針對在半導體設備關鍵零件進行製程規畫，並已獲取樣品訂單的機會，也為配合設備客戶東南亞市場需求，前進馬來西亞設立新廠。
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