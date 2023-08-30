倉佑成立以來聚焦自動變速箱、重型卡車離合器、與產業機械等傳動系統零組件，營收比重逾7成主要來自於汽車產業中OEM、AM/OES，客戶涵蓋BorgWarner、Valeo、Magna等。

除了汽車零件外，倉佑表示，這次與主要設備客戶針對在半導體設備關鍵零件進行製程規畫，並已獲取樣品訂單的機會，也為配合設備客戶東南亞市場需求，前進馬來西亞設立新廠。