SSD910T具備斷電保護（Power Loss Protection；PLP）功能與內建ECC糾錯機制，優化數據儲存完整性，達到高度可靠的效能表現，是專為邊緣伺服器、雲端運算、大數據分析等應用所應運而生的可靠奧援。

迎接生成式AI時代 輝達發表新版超級晶片
打破歷年紀錄 國家卓越建設獎中市8所校園建築全獲獎
中信銀行創佳績 拿下「台灣最佳銀行」四冠王
#創見 #卓越 #SSD #企業級 #固態硬碟