SSD910T具備斷電保護（Power Loss Protection；PLP）功能與內建ECC糾錯機制，優化數據儲存完整性，達到高度可靠的效能表現，是專為邊緣伺服器、雲端運算、大數據分析等應用所應運而生的可靠奧援。
創見企業級固態硬碟SSD910T 助力現代化資料中心
創見（2451）10日宣布推出首支企業級2.5吋固態硬碟SSD910T，提供卓越的服務品質（Quality of Service；QoS），以高穩定性、超低延遲與超高耐用度滿足嚴苛工作負載的資料中心需求。
創見（2451）10日宣布推出首支企業級2.5吋固態硬碟SSD910T，提供卓越的服務品質（Quality of Service；QoS），以高穩定性、超低延遲與超高耐用度滿足嚴苛工作負載的資料中心需求。
SSD910T具備斷電保護（Power Loss Protection；PLP）功能與內建ECC糾錯機制，優化數據儲存完整性，達到高度可靠的效能表現，是專為邊緣伺服器、雲端運算、大數據分析等應用所應運而生的可靠奧援。
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