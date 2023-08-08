鎧俠的CD8P系列專為對功耗和冷卻效率要求嚴格的資料中心環境設計，特別優化了性能、延遲、功耗和散熱要求，並提供了無縫用戶體驗所需的可預期性和一致性。

鎧俠的CD8P系列與上一代PCIe 4.0 SSD相比，順序讀取性能提高了約60%到80%，其中包括隨機讀取性能最高可達200萬IOPS，隨機寫入性能最高可達40萬IOPS；在標準的隨機讀取工作負載中，99.999百分位數的延遲低且穩定，不超過250微秒，在標準的OLTP型混合工作負載下不超過1.8毫秒；單埠設計，專為資料中心等級的工作負載進行優化。

這款新的資料中心硬碟採用鎧俠第五代BiCS FLASH 3D快閃記憶體三層單元(TLC)技術，並使用了自家開發的控制器。鎧俠的CD8P系列SSD符合PCIe 5.0、NVMe 2.0規範、以及NVM Express管理介面（NVMe-MI）v1.1d，並支援Open Compute Project(OCP)資料中心NVMe SSD規範。

鎧俠CD8P系列硬碟目前提供給部分客戶進行試用。