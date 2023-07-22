莎娃酒有清爽的蜜桃風味與酸甜的荔枝風味，皆為白酒基底的含乳輕酒精飲料。（蔡明亘攝）

尚未上市的「Sawow莎娃」系列產品今現身桃園樂天球場，提供球迷試飲獲好評。（蔡明亘攝）

球迷試飲後分享，口味相當清爽，酒感不會太重，適合想喝酒又怕酒感過重者。（蔡明亘攝）

莎娃酒與莎娃酒冰系列產品，7月底將陸續在家樂福、美廉社、萊爾富及各區域超市等通路上架銷售。（蔡明亘攝）

宜蘭食品瞄準炎熱夏季酒水市場，推出全新酒品品牌「莎娃酒」與「莎娃酒冰」系列，以剛剛好的3.5％與3％酒精含量，讓消費者享受微醺戀愛感，7月底將陸續於各通路上架銷售。尚未上市的「Sawow莎娃」產品今也現身桃園樂天球場，提供球迷試飲大獲好評。

樂天桃猿隊今於主場辦理「YOKOSO主題日」，日式祭典氣氛嗨，現場也免費提供「Sawow莎娃」酒品系列試飲，且只要按讚就送莎娃酒，共有超過1000人搶先品嚐。

宜蘭食品行銷企畫吳翊綺表示，莎娃酒有清爽的蜜桃風味與酸甜的荔枝風味，皆為白酒基底的含乳輕酒精飲料，酒精濃度3.5％相當清爽，讓人享受滑順入口的小酌片刻，主打小份量，撕開包裝就能方便飲用，想喝就喝，冷藏更好喝。

莎娃酒冰則有酸甜青梅口味，是以梅酒為基底的酒冰冰沙，還有清爽的蜜桃口味，是以白酒為基底的調味冰沙，讓人「吃冰也會笑嘻嘻」，同是3％微醺體驗，搭配水果風味層次豐富，冷凍後冰沙口感更爽口。

現場球迷分享，莎娃酒口味清爽，酒感不會太重，適合想喝酒又怕酒感過重者，上市後會買來與親友分享。吳翊綺說，莎娃酒與莎娃酒冰系列產品為新創意喝法，7月底將陸續在家樂福、美廉社、萊爾富及各區域超市等通路上架銷售。

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