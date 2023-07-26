三星推出多款配件，對應Galaxy Tab S9系列產品。（三星提供／古明弘台北傳真）

三星 Galaxy Unpack另一重點是Galaxy Tab S9系列產品，根據研究機構The Business Research Company 指出，醫療、教育、娛樂等行業對平板需求不斷成長，全球平板市場規模預計2023年將達949.6億美元，複合年成長率（CAGR）達12.9％。這次三星一口氣發布Galaxy Tab S9 Ultra、Tab S9＋、Tab S9共3款機種。

Galaxy Tab S9系列搭載高通Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy處理器，CPU效能提升34％、GPU效能提升41％、NPU效能提升49％，多任務處理、執行複雜應用程式都能輕鬆應對。更支援先進的光線追蹤技術，讓使用者盡情沉浸在遊戲世界。

此外，Tab S系列是首度搭載IP68防塵防水功能的機種，並採用Armor鋁合金材質，具備卓越智慧調節螢幕功能，能夠根據環境光線自動調整螢幕亮度，提供最佳的視覺效果和舒適的閱讀體驗，室內、室外皆清晰可視。

根據內部調查，消費者購買平板的最主要動機為筆記需求，因此三星在提升平板筆記書寫體驗上不遺餘力，S Pen升級支援IP68防塵防水、雙方向充電，充電輕鬆一吸不卡卡，筆身按鈕感壓回饋亦經優化，書寫、繪圖操控更精準。

這款全新的平板，支援多功能操控（Multi Control），平板與手機串聯至同一個三星帳號後，透過平板鍵盤皮套之觸控板，即能在裝置間自由往返，一指輕鬆操控雙裝置，流暢進行複製貼上或拖曳文字、影像與檔案，打字回覆手機訊息更便捷。同時，三星與知名筆記軟體GoodNotes獨家合作，今年首度開放於三星應用商店下載。

尺寸、規格和價格方面，Galaxy Tab S9 Ultra 14.6吋，重量為：737g（5G）、732g（Wi-Fi），有12G+256G、12G+512G、16G+1TB。電池為11200mAh。售價1199美元起。

Tab S9+ 12.4吋，重量為：586g（5G）、581g（Wi-Fi），有12G+256G、12G+512G。電池為10090mAh。售價999美元起。

Tab S9 11吋，重量為：500g（5G）、498g（Wi-Fi），有8G+128G、12G+256G。電池8400mAh。售價799美元起。

全新的Galaxy Tab S9旗艦系列推出灰色（Graphite）、白（Beige）兩款經典配色。將自2023年8月11日起陸續於全球特定市場販售，台灣上市計畫未定。