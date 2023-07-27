摺疊機儘管已經問市多年，但在全球市場仍略顯方興未艾，未來整體市場成長空間仍相當大，故多家非蘋紛紛加入戰局，想分食大餅，可想而知未來幾年全球摺疊機在手機市場的滲透率將會持續成長。

先前就有顯示器供應鏈顧問公司Display Supply Chain Consultant(DSCC)數據就指出，今年第一季全球摺疊型手機市場，儘管三星穩住龍頭，但是市佔率摔下5成，反倒是由大陸品牌OPPO異軍突起，竄升到逾2成市佔率，但隨著三星新款摺疊機推出，預計第三季各品牌間市佔率消長將會發生變化。

本次三星Galaxy Z Fold5/Z Flip5均搭載高通為三星客製化的Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy處理器。具備IPX8防水等級，配備Armor鋁合金邊框，在效能、耐用度上都持續提升，盼藉此鞏固其在摺疊機的龍頭地位。