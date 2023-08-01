原本受到PC、手機需求低迷影響，記憶體景氣不振，拖累用於智慧手機及PC上暫存數據的DRAM價格長期跌跌不休。但隨著三星等主要大廠相繼減產，緩解供應過剩問題，行情出現觸底反彈跡象，DRAM報價已連2個月呈現持平，為去年3月以來首見。

受到需求下滑影響，DRAM價格從去年5月開始連跌12個月。據《日本經濟新聞》報導，指標性產品8Gb DDR4今年6月的批發價為每個1.48美元左右，容量較小的4Gb也在1.1美元左右，兩者皆維持與前一個月同一水準，不過與去年同月相比，8Gb價格已暴減45%，4Gb更是已經腰斬。

DRAM市場的3大巨頭，包括南韓三星、SK海力士與美國的美光陸續宣布減產，最新的財報中也披露出貨量有所提升，反映市況有望改善，若DRAM價格止跌走穩，可望讓這幾家企業的業績止血，不再繼續惡化。

《日本經濟新聞》報導指出，除了商用PC需求出現復甦跡象，還有美中對立都可能對半導體市場產生影響。由於三星與、SK海力士在中國都有生產基地，市場人士警告，一旦有必要把工廠轉移到國外，恐導致儲存晶片價格暴漲。