布局充電樁研發製造超過十年的台達電，今日宣佈其350kW(瓩)直流超快充電樁通過經濟部標檢局「電動車充電設備」自願性產品驗證（VPC），是全台第一具通過國家標準驗證的300kW以上直流充電樁。預計年底前正式出貨，供運營商採購舖設。

標檢局VPC雖屬於自願制，但台電今年7月1日起修正推出「申請商用充電樁用電時須檢附經濟部標準檢驗局自願性產品驗證證書」規範，要求商用充電樁申請送電時需附上VPC驗證證書，等同強制業者產品要過標準。

台達350kW直流超快充電樁採用水冷槍線，以達到540A輸出電流，10分鐘即可充飽行駛250到300公里的里程。此外，充電樁支援CCS1、CCS2等主流充電規格，並配有充電線纜管理輔助配件以減輕提取線纜的重量。

350kW直流超快充電樁取得VPC驗證，代表安全性、計量準確性符合官方標準，台達電動車充電方案事業部處長方冠輝表示，短時間內通過安規、電磁相容、通訊協定等自願性驗證，為公司技術實力的展現，後續可協助客戶新建充電站通過用電申請、及早上線營運。

目前這具350kW直流超快充電樁尚未正式鋪貨，但在台灣已先安裝於國道三號關西服務區，年底前中興電工還會在國道蘇澳、泰安、仁德等服務區陸續設置。台達表示，預計年底前於台灣正式上市，運營商就可以採購裝設，提高台灣電動車快充站密度。