外貿協會主辦今年首場新南向臺灣形象展22日在泰國曼谷圓滿閉幕，展覽3天共吸引超過2萬人次參觀，促成商機1.1億美元。

貿協指出，此次展覽主軸涵蓋智慧城市、智慧醫療、電動車、循環經濟及智慧時尚生活，展示170家臺灣傑出的創新解決方案、智慧科技及美學產品，同時協助臺灣企業打入亞太供應鏈和新南向內需市場的目標，展覽期間吸引包括泰國龍頭百貨及超市業者The Mall Group、大型地產開發商Frasers Property Thailand、泰國日商三菱集團、三井集團及住友集團等知名企業觀展及洽談合作。

其中，電動車相關產品為詢問度最高的展品，包括台達電e-Scooter、e-Bike動力系統及低速車用控制器，吸引許多二輪機車、電動自行車和嘟嘟車業者洽詢，泰國嘟嘟車業者表示過去皆採購中國製控制器，透過臺灣形象展看到其動力系統，符合需求，希望能盡快採購。格斯科技的軟包電芯，體積輕巧不發熱，可輕鬆完成拆解、方便回收，也吸引泰國二輪及嘟嘟車業者合作目光。

臺北主題館中的康舒科技，其全球首款電動汽車用之900V DC/DC轉換器，已切入美國新創電動車供應鏈，現場吸引泰國日商三菱集團等多家車廠詢問，未來商機上看千萬美元。

除了電動車外，切合泰國4.0、智慧城市及智慧醫療等主題參展商也有所斬獲。慧誠智醫表示，展期接獲泰國智慧病房合作商機。倍利科技的肺部影像AI判讀軟體亦獲得不少專科醫師洽談；億高材料的奈米隔熱膜則獲泰國大型地產開發商青睞，將運用於其建案之大樓建材；來自嘉義的牙材廠商台灣微動表示，展出期間與多組泰國牙材經銷商洽談合作；曾獲英國Great Taste Awards的三品天公司所推出的Gaba Tea（佳葉龍茶），也獲泰國知名連鎖藥局青睞，相約後續洽談合作。

除了展覽以外，為增進產業交流，展覽共舉辦7場產業論壇及說明會，其中與JETRO合作辦理的「臺日共同拓展第三國市場商務合作論壇」，請到日本在泰國商界領袖及知名我商MIH、台達電等企業分享集團計畫與合作機會。