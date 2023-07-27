通膨數據回落且美國勞動市場持續熱絡，市場開始議論「金髮女孩經濟」是否回歸？聯博投資專家認為，現在美國經濟硬著陸機率的確已降低，但企業獲利仍易受到通膨、利率、勞動市場等因素牽制，造成股市動盪，目前市況雖似有金髮女孩經濟的影子但並不完全吻合。

所謂「金髮女孩經濟」是指不慍不火的環境，通常在景氣回暖期間，溫和的通膨與經濟成長穩定，市場沒有過熱或是衰退的疑慮，適合股市表現。

聯博投信股票投資策略師李長風表示，全球主要國家通膨持續放緩，利率水準也逐漸趨近終端利率預估值，預期今年全球經濟成長將趨緩並有望於明年復甦。目前市況與金髮女孩經濟的氛圍相仿，但不同的是，受制於核心通膨偏高且經濟活動仍疲乏，企業與家計單位皆仍在消化利率走高的後座力，經濟不穩定的時期尚未完全褪去，股市雖可望有表現空間但未必能像金髮女孩經濟出現時的那般樂觀。

李長風認為，目前投資環境，成長型股可能較景氣循環價值股有表現。觀察2012年迄今，若市場進入景氣趨緩且利率下滑的情境中，成長股三個月表現為2.6％，但價值股3個月表現則相對疲弱為為-2.9％，兩者間的相對報酬為5.5％。故可從成長類股中挑選受惠於產業結構轉型趨勢且不仰賴景氣循環的類股，像是科技與通訊服務等。

李長風說，今年以來，美國科技與通訊服務類股受到AI概念加持，企業獲利可望在第二季落底回升並成為推動長期續航的燃料。此外，科技產業盈收範圍擴及全球，S＆P500指數中，各類股海外營收比重由科技類股居冠，隨著全球貿易逐漸擺脫疫情陰霾逐漸復甦後，營運觸角延伸至海外的企業便可望受惠。除了成長型類股以外，過往醫療產業雖被歸納為傳統防禦類股，但在科技創新加持下，已從以藥廠獨大的產業結構轉變為擁有一般製藥、醫療保健科技、醫療保健服務、醫療保健設備、生物科技、生命科學工具與服務等多元成長動能的產業，可望發揮兼具成長與防禦的優勢。

李長風提醒「選股將成為下半年股市投資的勝出關鍵」，建議精選高品質的成長型類股，尋找資產負債表穩健、籌資成本相對較不受高利率環境影響的投資機會。此外，不宜追逐那些今年已受惠評價快速擴張而有所表現的題材，應留意那些評價相對合理、或因遭逢短期利空而評價修正的題材。