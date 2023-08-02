台灣精銳是台灣唯一能自主研發生產超精密伺服系統專用行星式齒輪減速機及高精度齒輪齒排，應用範圍廣泛涵蓋自動化設備、工具機及工業用機器人等，產業遍及半導體、面板、生技醫療、航太、電子及傳統產業等，由於該公司擁有高度自製及整合能力，並擁有自我核心技術及全球銷售通路，據點遍布亞洲、美洲、歐洲及澳洲等地區，透過各在地經銷商的行銷通路，可更精準並快速打入當地市場。目前全球具備同樣關鍵技術能力的同業均為國外大廠，如德國WlTTENSTEIN 及日本Shimpo。

台灣精銳第2季營收較上季小幅回升，隨著全球振興經濟刺激，公司在生產與交期都相對領先德國同業的優勢下，若景氣好轉，公司將可迅速反映市場需求，帶來業績成長。此外，飯店事業下半年則將迎傳統旺季，隨著疫情解封國人重回國旅市場，今年暑假住房狀況良好，後續則有雙十連假、聖誕節、過年等檔期，飯店事業成長明確。

台灣精銳今年在三廠投產增加生產效率、產品漲價效益及飯店事業轉盈帶動下，今年上半年毛利率較去年度成長9.28％，產品佈局全球化可消彌單一區域景氣波動，下半年毛利率仍可維持上半年水準。台灣精銳上半年每股盈餘為5.61元，以過往營運比重來看，台灣精銳今年獲利可望超過一個股本。