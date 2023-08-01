韓系汽車7月海外銷量約56萬輛，僅年增1.9％，據分析可能是受到基期效應影響，以及汽車消費稅減免優惠於上月取消的緣故。

而韓系汽車7月本土銷量，則出現去年8月來首見的負成長，年跌5.9％來到11.5萬輛，創今年1月來新低。

從個別品牌來看，韓國第一大車廠現代7月共售出334,968輛汽車，年增1.2％。其中海外銷量年增1.1％，本土銷量年增2.1％。 現代聲明指出，未來全球市場的經營策略，將專注於擴大銷售高端車款，包括全新改版的Santa Fe SUV，以及Ioniq 5 N在內的電動車。

韓國第二大車廠、現代的子公司起亞，7月總銷量年增0.3％達260,472輛。海外銷量年增2.1％，但本土銷量年減7.2％。

韓國通用（GM Korea）7月總銷量40,705輛， 與去年同期的26,066輛相比暴增56％。海外銷量年增67％，本土銷量年增0.6％。

KG Mobility7月總銷量年增1.5％，來到10,848輛。海外銷量年增48％，寫下2014年5月來單月最高紀錄，反觀本土銷量較去年同期劇減34％。

雷諾韓國（Renault Korea Motors）7月總銷量4,835輛，與去年同期的16,673輛相比暴跌71％。海外銷量年跌75％，本土銷量年減60％。