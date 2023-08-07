又見超大型郵輪！基隆港7日喜迎皇家加勒比郵輪量子級巨輪－海洋光譜號，基隆港可說是此行的中繼站，迎接約4,000名外籍旅客以及1,000多名船員，今年預計有12艘郵輪為首航基隆港的新面孔。

台灣港務公司表示，皇家加勒比郵輪量子級巨輪－海洋光譜號（Spectrum of the Seas）首航基隆港，這也是台灣港群自復航後，接待的第一艘皇家加勒比郵輪。

港務公司表示，海洋光譜號下水服役不久後，就曾預報2021年及2022年要造訪基隆港，惟受疫情影響被迫取消，直到疫情復航後的今日，基隆港才終於用全新整建的西岸客運碼頭迎接其首航。

海洋光譜號於2019年下水，總噸位達169,379噸，規模超越其姊妹船─「海洋量子號」及「海洋贊禮號」，為皇家加勒比郵輪在亞洲營運之船隊中最大型者。而海洋光譜號於今天上午6時35分靠泊，預計今晚深夜離港。

海洋光譜號2023年都以新加坡為母港，掛靠泰國、馬來西亞等東南亞港口。此次的航程有別以往，7月31日於新加坡出發後隨即一路向北途經越南芽莊、香港、基隆、日本神戶及清水等港口展開12晚的航程，抵達終點橫濱港後再帶著另一批旅客南返新加坡。

港務公司表示，基隆港可說是海洋光譜號此行的中繼站，迎接約4,000名來自美國、新加坡及澳洲等地的外籍旅客以及1,000多名船員展開台灣之旅，預期觀光效益驚人。

疫後台灣港務公司有效整合各項資源，並提供高額靠泊獎勵優惠等作為，成功吸引各類郵輪紛紛造訪，據統計2023年包括海洋光譜號在內，共有高達12艘郵輪為首航基隆港的新面孔，2024年陸續還有更多的生力軍將加入行列，基隆港郵輪產業後勢必持續看漲。