半島花花生活節開幕音樂會，慵懶微醺的音樂，民眾如癡如醉。(屏縣府提供)

海洋大使-藍色任務，深入海洋撿拾海洋廢棄物，了解廢棄物對於海洋的危害嚴重性。(屏縣府提供)

越野山海遊，探索單車遊程，用身體感受不一樣的恆春半島。(屏縣府提供)

屏東青年旅創基地串聯恆春半島超過100個餐廳、民宿、音樂人和藝術家而成的「Far Far Away Festival半島花花生活節」11日熱鬧啟動，這個首度在台灣最南端舉辦的大型節慶活動，內容包括創新旅遊培力課程、風格多元的音樂Party、種類多樣的戶外運動、和大自然互動的心靈療癒體驗，30種截然不同的節目活動，提供全新探索方式，用學習體驗半島新生活。

屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，旅創基地委管團隊城東大院子（火箭人實驗室）深耕恆春半島多年，此次整合公私部門資源，打造花花生活節，其中旅遊創新人才培力課程提供想從事旅遊產業的青年參與，課程內容包含探索、學習、體驗，用身體感受這塊土地、用行動了解旅行遊程。

李雨蓁補充說，此次配合花花半島生活節規畫的創新旅遊課程，有市場到餐桌的旅行、半島花花課、一閃一閃看星星、海洋大使藍色任務、微醺瑜珈、恆春縱走斯卡羅、獨木舟體驗、柒獵海人、越野山海遊等，主題有人文、科學、食農教育、觀星，範圍從海洋到山林、從藝術到慵懶，從學習中體驗恆春獨特魅力。

半島花花生活節作為一個集創意、藝術、設計、探索和活動盛會，結合屏東青年旅創基地的旅遊創新人才培力計畫，期待成為一個提供遊程、探索、山林運動及人才培育的交流平台，將啟發人們對於旅遊活動與旅遊體驗的新思考。