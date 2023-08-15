「台灣好媳婦」佩甄今（15日）出席TQF台灣優良食品中元普渡箱記者會。熱愛旅遊的她，今年已經出國7次，粗估花費數百萬元。她今驚喜透露11月將跟旅行社合作，化身「隨團達人」跟專業領隊及當地導遊，帶30多位旅客到歐洲旅遊，享受浪漫的聖誕市集，「因為領隊需要考證，所以我不是正式領隊，但如果之後有需求，我也願意去考試」。

她說，首發團預計在11月，詳細地點還不能公開，「我一直都很想做這件事情，之前因為疫情讓工作停擺，我一直在審視自己適合做什麼，我發現讓我最開心的就是計劃旅行，旅行帶給我的養分跟心境開發，對我來說很重要」。

屆時旅行團的價格？她說會跟一般歐洲旅行團差不多，但因為她想帶給團員們最好的享受，所以在住宿、飲食方面會特別要求，「我覺的最重要的是『分享』，希望帶給大家什麼很多層面的分享，像是婚姻、自我成長這些。」

帶團旅遊是否想轉型？今年47歲的她，表示過去幾年在電視節目得到很多養分，「應該是說，我想在人生下半場做喜歡的事情，我想為自己而活、多做想做的事情，尤其疫情3年身邊很多朋友生病，讓我知道身體健康的重要，所以覺得要把握，想做的事情就要趕快做」。

剛與老公王祚軒帶一雙兒女帶克羅埃西亞旅遊，透露機票、飯店團費共80萬元，6月和姊姊們帶媽媽到杜拜慶祝70歲生日，入住帆船飯店、騎駱駝等行程也花費近80萬元，再加上今年已經前往日本廣島、沖繩、大陸等地，已經花費數百萬元。接下來，佩甄還將帶小孩到沖繩度假，享受暑假。