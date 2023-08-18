高市府青年局18日在UNIQLO高雄岡山店舉辦職場體驗活動，讓青年了解UNIQLO如何以服裝的力量推行永續發展行動，並帶領學員體驗新科技應用下的無人收銀服務。青年局長張以理更斜槓時尚達人，主持小組職場穿搭競賽，讓學員透過實際參與，了解時尚與永續融合，也探索職場產業趨勢。

近年UNIQLO為推行未來人才培育計畫，推出「UNIQLO漾學堂2.0」行動，這次UNIQLO特別與高市府青年局合作，除了保有原「漾學堂2.0課程」，更特別規畫岡山店工作環境導覽、員工親身工作心得，再透過RFID智慧科技線上應用的實際操作，讓青年體驗新科技導入的無人收銀服務，體會先進科技對於企業提高效率和顧客體驗的重要性。

此次活動也特別由設計背景出身、曾獲得青春設計節獎座、紅點設計獎的青年局局長張以理擔任穿搭活動的客座專家，與UNIQLO岡山店店長搭檔，向青年學子分享在各種場合可以活用的穿搭技巧及色彩哲學。最後由局長張以理擔任主考官，學員分組進行穿搭情境限時挑戰。

青年局長張以理表示，這次職場體驗不僅讓高雄大專校院的學生了解時尚產業如何結合新科技，也啟發他們重視永續發展，青年局希望藉由實際至企業參訪體驗活動，使青年快速了解不同產業的特色和發展方向，並了解高雄在地產業特色與領域，為青年的職業發展方式奠下基礎。