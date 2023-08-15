台灣虎航8月15日以每股42.6元在創新板掛牌上市，上半年營收54.73億元、稅後淨利7.65億元、每股盈餘1.87元，表現亮眼。台灣虎航宣布以股票代號「6757」做為優惠密碼，旅客搜索雙人機票時，只要看到顯示6757的票價，代表可加1元多1張，活動只到16日晚間11時59分止。

台灣虎航是國內首家在證交所創新板掛牌的航空公司，今日開盤即漲停。台灣虎航預計至2027年將汰舊換新機隊，屆時將達15架A320neo機隊規模，單一機型的營運模式有效節省維運成本，利於拓展經營更具旅遊市場價值的新航線。

為了慶祝掛牌，台灣虎航今日用股票代號「6757」的數字大作促銷活動，只要多加1元，就可以多帶一人去旅行。旅客今、明日在台灣虎航官網用「2人」的人數搜尋來回機票，凡是搜尋到來回票價皆出現「6757上市價」的標籤，即表示第二人只要加1元，就可用6757元加1元購入2人同行的來回機票（不含附加服務、手續費、稅金等），促銷時間自今日上午9時起至16日晚間11時59分止，旅行期間為即日起至2024年3月30日止。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，公司今日正式上市後，台灣虎航將持續以絕不妥協的「飛安第一」為營運基石，並用「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，朝著永續經營的目標邁進。