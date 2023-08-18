證期局長張振山表示，台灣上市櫃公司在接軌IFRS永續揭露準則後，評估將帶來四大效益，包括可提升國際能見度、透過可比較及可信賴的標準防止漂綠，並可引導永續資金投資，加速永續轉型及承諾。

國際財務報導準則基金會（IFRS Foundation）轄下國際永續準則理事會（ISSB）6月26日發布永續揭露準則第S1號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及第S2號「氣候相關揭露」，提供前開永續揭露準則提供國際一致適用之揭露規範，增加永續資訊可比較性並防止漂綠。

對此，金管會8日召開「推動我國接軌IFRS永續揭露準則」座談會，經充分溝通討論後，已就接軌方式、接軌對象與時程、揭露位置及揭露內容等四大議題取得共識，經綜合整理各界意見後，正式公布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」。

考量與國際永續資訊的可比較性，金管會規畫以直接採用（adoption）方式接軌IFRS永續揭露準則，2026年首次適用的IFRS永續揭露準須包含IFRS S1及IFRS S2，2027年後將視ISSB研訂永續揭露準則情形，逐號評估認可各號IFRS永續揭露準則。

考量國內量能，金管會規畫自2026年起分3階段推動上市櫃公司適用IFRS永續揭露準則，首先由119家資本額逾100億元的上市櫃公司於2026年打頭陣，2027年擴大適用於107家資本額50～100億元的上市櫃公司，2028年其餘1553家上市櫃公司均適用。

率先於2026年接軌IFRS永續揭露準則的119家上市櫃公司中，包括28家金融業、6家塑化業、5家鋼鐵業、2家水泥業。2027年第二階段接軌的107家上市櫃公司中，則包括5家塑化業、4家鋼鐵業、3家水泥業等高碳排產業。

揭露內容方面，考量國內企業永續發展成熟度不同，為給予企業充分彈性準備因應，金管會允許企業有豁免揭露項目，包括首年度僅需考量氣候議題、溫室氣體範疇三延後1年揭露、首次適用年度免揭露比較期間資訊、主管機關可另定溫室氣體計算標準等。

對於氣候相關風險的預期財務影響、氣候情境分析及韌性評估等量化難度較高事項，金管會准許上市櫃公司可依企業現行技術、資源及能力揭露質性資訊。若涉及氣候風險及機會對企業資產及營運活動的影響金額及比重、溫室氣體範疇三等估計事項，則允許上市櫃公司可依現行合理可佐證的資料估算，無須投入過度成本。