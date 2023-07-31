靜宜大學整合校內資源並連結產官學等外部資源，協助學子就學到就業「一條龍」。（靜宜大學提供／潘虹恩台中傳真）

靜宜大學推動青年職涯輔導，日前榮獲教育部青年發展署「大專院校職涯輔導成果評選」績優職輔學校組「金等獎」殊榮。（靜宜大學提供／潘虹恩台中傳真）

靜宜大學推動青年職涯輔導，日前榮獲教育部青年發展署「大專院校職涯輔導成果評選」績優職輔學校組「金等獎」殊榮；職產長魏清圳表示，校方整合校內資源並連結產官學等外部資源，運用台中跨境體驗示範基地場域培育國際電商人才，打造學生、企業與學校三贏局面。

靜宜大學2020年成立「職涯發展暨產業促進處」，推動職涯輔導、就業媒合、國內外實習輔導、跨領域人才培育、創新創業等策略，藉以增強學生對產業現況的認識，並強化職場競爭優勢。魏清圳指出，靜宜創新於各系所設立「職涯導師」協助學生自我探索，未來將規畫職涯導師帶領班級導師制度，達到一班一職輔機制。

魏清圳說明，在大一「職涯探索期」，學校透過CPAS「職業適性診斷測驗」及大專院校就業職能平台（UCAN）職業興趣探索，啟發學生職涯性向、潛能及學涯目標；大二「職涯確立期」透過UCAN「共通職能診斷」輔導學生撰寫「職涯學習規畫書」，並藉由學長姐的「生涯進路圖」及校內外就業網站等資訊，訂定學習及就業方向。

大三「職涯強化期」施測UCAN「專業職能診斷」，藉以調整及強化能力；大四「職涯接軌期」則由專業職涯顧問與業師輔導應屆畢業生強化特色履歷，呈現個人亮點，並安排企業參訪、講座及實習瞭解產業現況，成為產業所需人才。

另，因應時代趨勢，靜宜承接台中市政府跨境體驗示範基地成立「國際智媒體影視學院」，以提升學生社群行銷、新媒體使用技巧、品牌經營等職能競爭力，培育電商人才成為跨國廠商的國際招募人才重要管道。

靜宜校長林思伶表示，大學教育除了專業學習、學校生活、能力培養、產業實習外，最重要的是協助學生畢業後，能夠順利與職場接軌。靜宜的特色是從學習、實習到就業，規畫一條龍的策略，尤其透過職涯輔導，讓學生探索未來及核心價值，全方位提升職場競爭力。